Mientras Cristina lanzaba su nuevo frente, manifestantes marcharon contra la corrupción

Miles de personas se congregaron hoy frente al edificio de los Tribunales Federales porteños, en el barrio de Retiro, para reclamar justicia y cárcel para los corruptos, sobre todo para ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas, así como la resolución del caso del fallecido fiscal Alberto Nisman.



Desde antes de las 15, los manifestantes, casi todos portando banderas argentinas y carteles alusivos a la inacción de la Justicia en casos de corrupción, caminaron pacíficamente hasta la sede judicial, y luego, improvisadamente, cantaron el himno nacional, tras repetir consignas en contra de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner; del ex ministro Julio De Vido y de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.



Los presentes también vivaron al fiscal José María Campagnoli y pidieron la renuncia de la procuradora: "Fuera Gils Carbó, adentro Campagnoli ", repetían.





Con el lema "#20J basta de jueces y fiscales cómplices" y para exigir "cárcel a los corruptos", la marcha, convocada principalmente en las redes sociales, había sido respaldada por dirigentes oficialistas, como Elisa Carrió y Graciela Ocaña, pero ninguna de las dos se hizo presente en la concentración.



Sí se pudo observar a la diputada porteña de la Coalición Cívica Paula OIiveto Lago, a su colega partidaria Marcela Campagnoli, actual funcionaria el el distrito bonaerense de Pilar, y al abogado y ex miembro del Consejo de la Magistratura Alejandro Fargosi, junto a su esposa.



Fargosi dijo a la agencia Télam que habia decidido concurrir a la marcha "porque parte de la Justicia está funcionando mal, sobre todo la justicia federal en lo criminal, que deja mucho que desear".



Por su parte, Oliveto Lago señaló a Télam que estaba "feliz de acompañar a la gente que reclama justicia independiente, que, por otra parte, es el mandato que manda nuestra Constitución; es hora de mirar hacia el futuro con instituciones sanas".



"Mi total apoyo al reclamo de justicia a la Justicia, el #20J digamos basta de impunidad", había publicado por Twitter la líder de la Coalición Cívica y candidata a diputada por el frente Vamos Juntos, Elisa Carrió.

Mi total apoyo al reclamo de JUSTICIA a la justicia, el #20J digamos BASTA DE IMPUNIDAD! pic.twitter.com/FU6k6VaHxq — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 16 de junio de 2017

Otro de los convocantes, también presente en Comodoro Py, fue el periodista Gustavo Segré, corresponsal en Brasil y que siguió de cerca estos últimos dos años en el país vecino el voluminoso caso de corrupción denominado Lava Jato.Segré, que se encuentra en Buenos Aires desde hace unos meses, dijo a Télam: "Si se quiere vivir en un país serio, distinto y que progrese, se debe pugnar por una justicia que condene los actos de corrupción".





Algunos carteles confeccionados por los presentes hacían mención del juez brasileño Sergio Moro, que inició, con la corrupción en Petrobras, una serie de procesos que terminaron por encarcelar a funcionarios y empresarios envueltos en graves casos de corrupción.



Ocaña se sumó a la convocatoria con un tuit en el que señaló: "Basta de impunidad, queremos justicia. El #20J todos a Comodoro Py".



Entre los presentes también se observó a la activista de ultraderecha Cecilia Pando, esposa del mayor retirado Pedro Rafael Mercado y miembro de asociaciones en defensa de militares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.