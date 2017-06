Murray, Wawrinka y Raonic, eliminados en el torneo de tenis de Queen's

LONDRES.- Un cambio de oponente de último momento deparó hoy una sorpresiva derrota para Andy Murray en la primera ronda del torneo del "Aegon Championships Queen's", en Londres.

El australiano Jordan Thompson, que entró como "lucky loser" (perdedor afortunado) tras la lesión de muñeca del esloveno Aljaz Bedene, firmó la mayor sorpresa del día al eliminar 7-6 (7-4) y 6-2 a Murray, primer favorito del certamen.

Hay que remontarse a 2006 para encontrar una eliminación tan temprana del escocés en Queen's. La caída de Murray completó un día con otras sendas sorpresas: las derrotas del suizo Stanislas Wawrinka y del canadiense Milos Raonic.

"Jugó mejor que yo, eso fue lo que pasó", admitió Murray sin rodeos. "No creé muchas opciones, realmente. No devolví nada prácticamente bien. Él sirvió tremendo, sirvió bien". A pesar de la eliminación, el número uno de mundo espera mantener su confianza de cara al torneo de Wimbledon, segundo Grand Slam del año, que comienza en menos de dos semanas.

"Es un gran golpe, sin duda, este torneo me ha servido como una gran preparación en el pasado. Cuando he jugado bien aquí, me ha ido bien en Wimbledon también".

"No hay garantías de que no jugaré bien en Wimbledon, pero ciertamente me habría ayudado tener más partidos. Siempre fue así para mí".

Hace un año, Murray ganó por quinta vez el título del certamen. Su eliminación hoy puso fin a una racha de 17 victorias en los torneos de Londres, incluyendo Wimbledon y el Masters de fin de año además de Queen's.

Wawrinka, de su lado, cayó 7-6 (7-4) y 7-5 frente al español Feliciano López, un atípico especialista sobre hierba.

El día fue caluroso, con temperaturas que alcanzaron los 38 grados, por lo que el partido se convirtió en un duelo sobre todo físico.

El australiano Thanasi Kokkinakis, en el puesto 698 del escalafón, logró la victoria más importante de su carrera al vencer a Raonic 7-6 (7-5) y 7-6 (10-8). Kokkinakis salvó los nueve puntos de quiebre que tuvo en contra durante el encuentro, que se extendió hasta las dos horas.

"Es todo. Este partido fue enorme para mí", dijo el australiano. "Estar fuera del juego tanto tiempo (por lesión en el codo), conseguir mi primera victoria ante un top 10 y hacerlo en una pista como esta", explicó.

En otros partidos, el francés Julien Benneteau derrotó al local James Ward 6-2 y 6-2, mientras que el estadounidense Stefan Kozlov superó a su compatriota Steve Johnson 3-6, 6-1 y 6-1.

Además, el francés Jeremy Chardy venció al británico Liam Broady 6-4 y 6-4, en tanto que el serbio Viktor Troicki dejó en el camino a su compatriota Janko Tipsarevic 5-7, 7-6 (7-5) y 7-6 (8-6). (DPA)