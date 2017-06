"No puedo creer que me hayan chocado; ¿no me vio? Podría estar muerta", dijo Paula Argañaraz

Paula Argañaraz, la joven que fue chocada en la avenida Aconquija, despertó y pudo hablar con sus seres queridos. "No puedo creer que me hayan chocado, no puedo creer. ¿No me vio? Podría estar muerta", fueron las palabras de la chica de 20 años, según publicó su familia en la página de Facebook "Justicia para Paula".



"Este fin de semana Paula volvió a hablar, sí, y nuestra felicidad fue inmensa. Hasta que comienza a gritar y llorar de dolor. Haciéndome conocer también la impotencia, porque no puedo aliviarla", fueron las palabras que aparecieron hoy en la página de la red social.



En la publicación también se refirieron a la situación del menor de edad que admitió haber arrollado a la estudiante de Medicina. El adolescente de 16 años tuvo un permiso para estar el sábado y domingo en su casa, pero que ayer volvió al instituto Roca.

"Hay quienes disfrutan de su casa en un barrio privado, su cama caliente, un baño, caminar, dormir en la posición que quieren y comer la comida que les gusta. Porque claro, estos privilegios no son para la víctima".



Paula Argañaraz se encuentra totalmente consciente, pero con mucho dolor



"Paula tiene que estar en la misma posición llorando de dolor hace casi 20 días, usando pañales, aprendiendo a comer de nuevo, para que algún nene de mamá, que aprendió a manejar y pudo sacar un vehículo, no se haga responsable del daño que causó. El nene de mamá no puede estar en un instituto de menores, ¿acaso no le corresponde? Un nene puede causar tanto daño y disfrutar de su fin de semana, con su cuerpo sano, con sus recuerdos intactos", añadieron.



Por último, sostuvieron que "algunos hablan del dolor de ambas familias. Les ofrezco cambiar de lugares, si se pudiera". "Que sea Justicia, es lo único que resta pedir. Porque de lo contrario, estas cosas van a seguir pasando", concluyeron.