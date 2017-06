Riquelme: "a Tevez lo conozco de chiquito y es un buen chico"

BUENOS AIRES.- El ídolo de Boca Juan Román Riquelme calificó hoy de "buen chico" a Carlos Tevez, a modo de respuesta a las duras críticas que le había asestado desde China. "Lo único que puedo decir de Carlitos es que lo conozco de chiquito y es un buen chico, otra cosa no puedo decir, nada más que eso", sentenció Riquelme, y repitió en varias oportunidades esas palabras.

Tevez había disparado desde China que Riquelme le hace mal a Boca con sus declaraciones. Sin embargo, Riquelme analizó: "si me pongo a pensar que Boca tiene seis copas y mis compañeros me hicieron ganar tres, tan mal no le hecho al club".

También optó por inmunizarse de las críticas de Diego Maradona, al sostener que no le interesa "nada de lo que diga".

"No escuché nada y no me interesa lo que diga. Cambio de canal, no me interesa lo que dice y mis amigos saben que no me pueden contar nada", dijo sin vacilar en una entrevista con el canal Fox Sports.

Además, reiteró sus críticas por la eliminación "Xeneize" en su última participación en la Copa Libertadores. "Al hincha de Boca tengo la obligación de decirle la verdad. No podés perder con Independiente del Valle. Tuvimos 45 días para preparar la semi y eso no puede pasar en Boca".

Luego señaló que "no hay fecha" para su partido homenaje. "Este año ya no se hace", aseveró.

Acerca de la casi segura coronación de Boca en el torneo local, respondió: "Boca tiene el torneo casi terminado. Era claro que tenía que ganarle a Newell's", al tiempo que redobló la apuesta al señalar que el año próximo el hincha "no se va a conformar con llegar a la semifinal de la Copa Libertadores". (Dyn-especial)