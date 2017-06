Cristina: "necesitamos ponerle un límite a este Gobierno"

Cristina Fernández encabezará esta tarde en el estadio de Arsenal, en la localidad de Sarandí, el acto de lanzamiento del frente Unidad Ciudadana, en el que será la única oradora y estará rodeada de más de medio centenar de intendentes bonaerenses, legisladores y la militancia kirchnerista.

Cristina Fernández encabezó esta tarde en el estadio de Arsenal, en la localidad de Sarandí, el acto de lanzamiento del frente Unidad Ciudadana. La ex presidenta fue la única oradora y estuvo rodeada de más de medio centenar de intendentes bonaerenses, legisladores y la militancia kirchnerista.

Allí, criticó al Gobierno al asegurar que "nos quieren dar cien años más de deuda" y denunció que volvió el "fantasma" del desempleo y "los precios por las nubes". "La última que nos desayunamos: además de la deuda de casi cien mil millones de dólares, en apenas un año y medio, nos quieren dar cien años más de deuda", expresó la ex mandataria durante el acto del lanzamiento de Unidad Ciudadana en estadio de Arsenal.

Además, denunció que volvió "ese fantasma de desempleo, que durante tantos años hemos sufrido pero ahora, además, precios por la nubes, tarifas y servicios impagambles".

La ex mandataria evitó también confirmar si será candidata a senadora nacional por el frente de Unidad Ciudadana y, por el contrario, respondió que ha tenido "todos los honores" y "cargos", pero viene a sumarse "como una más" al espacio.

"Los convoco a la unidad ciudadana" porque "estoy profundamente convencida que esta etapa histórica de agresión neoliberal a todos los estamentos de la sociedad no es una cuestión de partidos políticos", sentenció la ex mandataria al encabezar el acto en el estadio de Arsenal de Sarandí.

Luego, ante el cántico de "Cristina senadora" de los presentes, Fernández de Kirchner respondió: "Yo he tenido en mi vida todos los honores y todos los cargos que me dieron ustedes. Vengo ahora a sumarme como una mas a poner el cuerpo, la cabeza y el corazón", indicó, tras lo cual los presentes insitieron con "una más y no jodemos más".

Cristina afirmó también que "hay que poner un freno" al Gobierno porque hay una "angustia de no llegar a fin de mes" y consideró que con "ellos no tenemos futuro".

"La gente tenía su vida organizada, podía organizar a fin de mes. Eso es tener la vida organizada y eso es lo que han venido a romper. Nos han desorganizando la vida", resaltó Fernández de Kirchner.

Además, aclaró: "Tenemos pasado, no nací de un repollo, pero con ellos no tenemos futuro, ese es el verdadero problema. Este presente de angustia de no llegar a fin de mes, no nos confundamos. Sepamos que es necesario poner un freno a este disparate, cómo nos pueden decir que nos van a endeudar por cien años".

