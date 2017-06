Quién es Silvana Tenreyro, la tucumana que definirá la política monetaria de Inglaterra

Nació hace 43 años en Tucumán y ahora tendrá sobre sus hombros la responsabilidad de definir la política monetaria de Reino Unido. La economista Silvana Tenreyro fue designada para sumarse al Comité del Banco de Inglaterra desde el 7 de julio, en reemplazo de la economista estadounidense Kristin Forbes. Será la única mujer que integre el organismo.

El Banco de Inglaterra eligió a una “chica 10” tucumana

La tucumana estudió en el Colegio Santa Rosa y se graduó como economista en la Universidad Nación de Tucumán, en 1997, donde obtuvo uno de los mejores promedios. Trabajó como asistente de investigación para el prestigioso Víctor "Turco" Elías. Dos años más tarde obtuvo la maestría en la Universidad de Harvard (EEUU). Hoy es profesora en el departamento económico de London School of Economics y codirectora de Review of Economic Studies Ltd.

De acuerdo a su extenso curriculum (tiene siete páginas), la profesora Tenreyro tiene experiencia previa en otros bancos centrales. Trabajó como economista en la Reserva Federal de Boston de 2002 a 2004, fue miembro del comité científico del Banco de Francia y fue miembro externo del MPC para el Central Bank of Mauritius de 2012 a 2014.

Tenreyro tiene las ciudadanías argentina, italiana y británica. Está casada con un italiano, con quien tiene dos hijos. El año pasado estuvo en Tucumán para brindar una ponencia en un coloquio denominado “Perspectivas en Crecimiento y Desarrollo Económico”. En ese marco, dialogó con LA GACETA, brindó conceptos de actualidad macroeconómica y opinó sobre los cambios que vio en Tucumán desde que se fue, hace 20 años.

Silvana Tenreyro: “Un fondo de ahorro ayudará a enfrentar crisis”

"Cambió mucho la organización urbanística, en parte como respuesta a los problemas de seguridad. Hubo una expansión de los countries en áreas no integradas al casco urbano. En estos años se cortaron las conexiones entre los habitantes. Un chico que nace y crece en un country no tiene forma de saber qué es lo pasa en su ciudad. Y el causante de esto la inseguridad y la falta de recursos para enfrentarla. Todo esto no es bueno para la comunidad y tampoco para el desarrollo", manifestó.

En 2015, en una entrevista con "La Nación", Tenreyro explicó por qué estudió economía. "Quería entender y trabajar en políticas para combatir la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la inflación. Todos problemas macroeconómicos de los que es imposible abstraerse creciendo en Tucumán y la Argentina. Pero no puedo descartar la genética: mi abuelo, desaparecido en el 76, era también economista", contó.

"Como profesional estoy contenta de haber podido combinar mi investigación académica con experiencias concretas en políticas públicas", aseguró. Y sobre su actual práctica académica aseguró: "es un gran estímulo y fuente de aprendizaje e ideas".

También dio su mirada sobre el país. "La Argentina tiene un potencial enorme y veo una gran brecha entre lo que tenemos y lo que podríamos tener. La educación publica, la Justicia y la seguridad son las tres áreas donde la brecha es mayor"; el Estado debería dedicar más recursos a estas áreas y delegar funciones en las que no tiene una ventaja comparativa, como el transporte aéreo, al sector privado. Un ejemplo: hoy cuesta seis veces mas viajar de Buenos Aires a Tucumán que de Londres a Roma. Aun comparando con Brasil, la falta de competitividad es notable", criticó en 2015.

El curriculum de la economista tucumana Silvana Tenreyro