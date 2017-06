Diego Maradona: "Messi no lo pasa por arriba a Cristiano Ronaldo"

BUENOS AIRES.- Diego Maradona calificó hoy de falso al entrenador del seleccionado Jorge Sampaoli, , evaluó que Claudio Tapia está manejando "mal" la AFA, señalo que "Messi no lo pasa por arriba a Cristiano Ronaldo", chicaneó a Juan Sebastián Verón y hasta criticó al Boca de Guillermo Barros Schelotto que está a punto de ser campeón del fútbol argentino.

Hasta el presidente de la Nación fue rozado por las críticas de Maradona por la reciente reunión que tuvo con el técnico del seleccionado al afirmar que "la gente cuando va a comprar carne se acuerda de Macri y de Sampaoli".

"Messi no lo pasa por arriba a Cristiano Ronaldo, que nos gusta como lleva la pelota Messi es una cosa pero decir que Messi es mucho más que Cristiano es otra", evaluó.

Jugó a favor de Vladimir Putin, a quien consideró un "grande" y tildó de "chirolita" al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

"Román nos dio muchísimo a nosotros, pero a la hora de elegir elijo a Carlitos", agregó en otro orden y "firma" el repechaje para el seleccionado ante Nueva Zelanda.

Maradona, al frente de un equipo de segunda división en los Emiratos Arabes Unidos, tiró la mayoría de sus dardos contra Sampaoli.

"Sampaoli me falseó. Me llamó cuando estábamos en la Copa Davis en Croacia. Me dio que me iba a hacer un homenaje en Sevilla y cuando vino lo de la selección no me llamó nunca más y después me entero que lleva ocho entrenadores. Estoy muy enojado con Sampaoli. Sacar a Agüero para llevar a Icardi a la selección es una locura", sostuvo.

"Llevarlo a Icardi a conocer a los kinesiólogos. Sampaoli no sabe más que Bauza: te lo firmo ya. Le tirás la pelota y te la devuelve con la mano. Al Sevilla lo dejó en la puerta del cementerio", dijo Maradona de Sampaoli.

También habló de los siguientes temas:

Boca (a punto de salir campeón):



-"Es un campeonato que Boca no lo jugó bien. Habrá que meter mano dura. Pasamos por la zozobra que nos dejó el 1-1 contra Patronato. Esos partidos los tener que ganar. Lo veo muy mecanizado, no se suelta. Fue un campeonato robado por Boca porque ganó unos partidos más. Me gusta mucho Benedetto".

Verón:: "Otro más que no puede hacer una lista. Mejor que haga la lista de Inglaterra y no de la Argentina".

Donald Trump: "Donald Trump parece Chirolita"

Putin: "Vinieron dos camaradas del presidente Putin para hacer algo para el Mundial de Rusia y yo encantado de la vida. Me he sacado fotos con los grandes y me parece que Putin es un grande".

Julio Grondona y sus hijos por el FIFAgate: "Grondona se murió justo. Se habla de palo por año son 25. Ahora tendrán que poner los dedos en el pianito la hija y los dos hijos. Humbertito, Julito y la que no me quería como técnico de la selección. Todo llega. Grondona digo que zafó. Se murió a tiempo".

"Chiqui" Tapia: "está haciendo las cosas mal. El 7 de julio lo voy a ver a (Gianni) Infantino y le voy a decir las cosas que están haciendo en la AFA. Ojalá sea mentira lo que me dijeron que le hicieron un contrato de cinco años (a Sampaoli)".

Bermúdez (criticó a Tevez por sus dichos sobre Riquelme): "lo creía un señor pero se le escapó una tortura renga. Se terminó el señor".

Dani Alves (criticó su gol con la mano ante Inglaterra): "Dani Alves es un boludo. Cuatro eran Cafú, Maicon". (DyN)