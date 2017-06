Un jugador de Racing subió una foto sin saber que atrás había un compañero suyo ¡desnudo!

Matías Zaracho no se aguantó la alegría del triunfo de Racing ante River en el estadio Monumental y compartió una foto junto a Ezequiel Videla para celebrar. Sin embargo, no se dio cuenta de un pequeño detalle: detrás de él, Luciano Aued no se había terminado de cambiar y aparecía ¡desnudo!.

Inmediatamente, la foto explotó en las redes. Cuando Zaracho se dio cuenta decidió dar de baja la imagen y publicó otra de todo el plantel. Esta vez aparecían todos vestidos, según reprodujo Minuto Uno.