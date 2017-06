Con una bandera, los jugadores de Atlético exigieron la aparición con vida de Daiana

Una bandera con una petición desde el corazón del equipo y el país entero

Antes de posar para la foto grupal, el plantel de Atlético desplegó una bandera exigiendo se esclarezca la situación del caso de Daiana Garnica, la joven tucumana desaparecida el 6 de mayo pasado y por la que todavía no hay novedades ni rastros. “Exigimos aparición con vida de Daiana Garnica”, decía la bandera mostraron los futbolistas del “Decano”. “Quisiera que el viento me traiga su dulce voz y me diga ‘feliz día, papá’, dijo hace unos días Ramón García, padre de la joven.

Será un regreso plagado de caras largas que buscan una respuesta a este presente

Después de la derrota sufrida en Florencio Varela, el plantel se trasladó hacia el hotel donde se concentra habitualmente en Buenos Aires. Allí, en una zona cercana a Plaza de Mayo, la delegación “Decana” cenó y pasó la noche. En la mañana de hoy emprenderá el regreso a casa. Es posible que el grupo se entrene por la tarde, aunque eso está por verse.

En Bolivia, Oriente Petrolero la pasó peor que el “Decano” en Florencio Varela

El futuro rival de Atlético en los 16avos de final de la Copa Sudamericana, Oriente Petrolero, sufrió una dolorosa derrota ayer a manos de Jorge Wilstermann. El “Aviador” no le tuvo piedad a los de Santa Cruz de la Sierra y los durmió por un cómodo 5-1.