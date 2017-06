Lanata: "si puedo dar una mano para que el kirchnerismo no vuelva, lo voy a hacer"

El periodista Jorge Lanata brindó una entrevista donde habló de todos los temas. A poco tiempo de haber publicado su libro 56, donde revela que es adoptado (de lo cual recién se enteró el año pasado), critica a la generación del 70, habla sobre Mauricio Macri y, sobre todo, de su tiempo en Página/12, que nació progre y según el periodista hoy es "un diario vinculado al poder".

Lanata creó el diario Página/12 en 1987, y lo define como "sinónimo de libertad, no de obedecer", pero para él "Página dejó de salir hace mucho, es una mueca de lo que fue". Allí, grafica sus diferencias con la generación del 70, en la que incluye a Horacio Verbitsky y Martín Caparrós, entre otros. "La generación del 70 nos arruinó la vida", asegura.

El periodista define al kirchnerismo como el estertor de la década del 70. "¿Qué consolida al kirchnerismo? Que ellos ven que es el último tren. Que se mueren. La generación de Horacio González y toda esta gente", explicó en el mano a mano con la revista del diario La Nación.

El cronista habló sobre el término que acuñó para definir las divisiones políticas argentinas durante la entrega de los premios Martín Fierro, "la grieta". Sostuvo que "es lo peor que nos pasa y va a tardar en cerrarse", al mismo tiempo que entiende que "todos quieren dejar de hablar (de la grieta), pero nadie deja de hacerlo".

Lanata reconoció que hará todo lo posible para que el kirchnerismo no vuelva, pero -advirtió- "no quiere decir que vaya a inventar una nota para que no vuelvan". Reconoció que una posible victoria de la fuerza liderada por CFK en las elecciones de 2019 sería "volver 20 años para atrás, un desastre". No obstante, criticó a la sociedad al decir que "algo kirchneristas somos porque si no, no hubiera pasado".

Por último, deslizó suaves críticas al presidente Macri, a quien reconoció "bastante paciencia le estamos teniendo los medios", ya que por cosas menores "con otro gobierno ya hubiéramos saltado". Para Lanata está bien que haya un blindaje mediático a Macri: "una cosa son los tipos tirando bolsos con plata por arriba de una iglesia y otra cosa son estos metiendo la gamba por una estupidez". El periodista que volverá con Periodismo Para Todos el 9 de julio, vislumbró una victoria del oficialismo en las elecciones de octubre "por poco".