Atlético no pudo con el "Halcón" y volvió a perder

Lejos de la pelea por el título y clasificado ya a la Copa Sudamericana, Atlético jugó contra Defensa y Justicia y volvió a perder, esta vez 3 a 0.

La idea del equipo de Pablo Lavallén era reencontrarse con el triunfo para volver a remontar en la tabla de Primera y terminar de la mejora manera el torneo. Atlético venía de perder con San Martín de San Juan y a pesar de la alegría por ya conocer a su rival de Copa, necesitaba un triunfo para levantar el ánimo que le dejaron los últimos partidos.

Pero Defensa fue demasiado. Sin demasiadas ideas, el "Decano" sucumbió con un "Halcón" que aprovechó sus chances al máximo y se quedó con los tres puntos sin correr riesgo alguno.

Alexander Barboza abrió la cuenta y ese gol empezó a marcar el destino tucumano en Florencio Varela. Nicolás Stefanelli marcó el doblete que siguió y el telón se cerró con una nueva derrota que preocupa a Lavallén.

Es que incluso con la reaparición de Fernando Zampedri, que ingresó en el complemento, el equipo no encontró los caminos para lastimar al anfitrión. La buena noticia del goleador recuperado ilusiona a futuro, pero Zampedri no podrá hacer todo solo si Atlético no vuelve a entrar en ritmo.