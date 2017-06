1. Tucumanos temen no llegar a cobrar su pensión por discapacidad

“Nuestro presidente no sabe qué significa tener un hijo en esta situación”, lamentó Noemí Correa. La madre de una joven con síndrome de Down teme no cobrar su pensión el próximo mes por las quitas del Gobierno. Entre la incertidumbre y la bronca, aguardan por un anuncio definitivo sobre las pensiones.