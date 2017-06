"El Polaco" y Silvina Luna protagonizaron un accidente: "estamos perfectos"

Ezequiel Cwirkaluk, más conocido como "El Polaco", y su novia, la actriz Silvina Luna, protagonizaron un accidente de tránsito hoy en la Capital Federal. En el auto también viajaba la hija del cantante, Alma. Afortunadamente no se tuvieron que lamentar lesionados.

De acuerdo a lo que publicó el diario La Nación, el accidente ocurrió en la avenida Córdoba y Larrea, por donde la pareja mediática se movilizaba en un Honda Civic. El vehículo habría impactado contra una Fiat Fiorino. A pesar de que no hubo heridos, la Policía habría tenido que intervenir para que no se produjeran incidentes entre el cantante y el conductor de la camioneta.

Silvina Luna y "El Polaco" tuvieron su primera pelea en el Bailando 2017



"Me chocaron y se quisieron escapar, se quisieron mandar una ratoneada", dijo Jorge Florentino en declaraciones publicadas por el mencionado matutino y agregó que "el muchacho estaba en el asiento de atrás indicándole que se fuera. Y después se pasó al asiento de adelante. Cuando yo llamo al patrullero, el señor le dice que iba manejando él. Entonces yo le dije que eran todas mentiras y gente que estaba ahí parada dijo que él no iba manejando, que iba manejando la mujer".

Además, Florentino detalló que "como no me querían dar los datos de ella, me senté adelante del coche y les dije: 'De acá me van a tener que pasar por encima'. Recién ahí me dieron los datos de ella".

Minimizó el hecho

"El Polaco" se refirió al incidente que le tocó vivir hoy en el centro porteño. En su cuenta de Instagram, el bailantero les llevó tranquilidad a sus seguidores: "tuvimos un pequeño accidente pero estamos perfectos, fue algo leve... Gracias a todos por preguntar".