Video: escracharon a Germán Garavano en la ex ESMA

BUENOS AIRES.- El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, fue increpado este viernes por trabajadores de su cartera nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), durante una visita que realizó al edificio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El motivo de la agresión fue por el nivel de salarios que reciben.

El Ministerio emitió un comunicado donde expresaron su repudio a "las acciones violentas de representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)". Además, aseguraron que el funcionario le propuso a quienes protestaban "trabajar la vía del diálogo" porque "nada justifica la violencia".

"Miembros del gremio -entre insultos, forcejeos y empujones- increparon al ministro pretendiendo interrumpir el acto, que luego continuó", agregaron en el texto difundido.

A la salida del salón, Garavano fue abordado por un grupo de manifestantes que, entre otras frases, le gritaron: "este es el hambre al que vos sometés a nuestros compañeros; ganan 10 lucas". Finalmente, el ministro pudo retirarse del lugar escoltado por sus agentes de seguridad.

El titular de la cartera de Justicia encabezó un simposio sobre el programa Justicia 2020 en el salón Frondizi de la ex ESMA, junto al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el ex ministro de Justicia del Gobierno de la Alianza y ex camarista Ricardo Gil Lavedra, según consignó la agencia DyN.