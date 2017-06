Macri admitió que a muchos argentinos les cuesta llegar a fin de mes

El presidente Mauricio Macri admitió hoy que a la población "le cuesta entre un 5 y 10 por ciento más llegar a fin de mes, porque ahora se pagan cosas que antes no se pagaban" y sostuvo que lo "desespera" que "los que hicieron" las "cagadas" y "se robaron el país" en el gobierno kirchnerista "sigan caminando por las calles".



Además, Macri cuestionó que "hay una cantidad de empresarios vivos que cada vez que hay 2 de inflación, te enchufan 4, por las dudas te enchufan 8".



El jefe de Estado también le reclamó a los jueces que "tienen que decir a los argentinos quiénes de los que se fueron, robaron, porque hay un montón de denuncias", por lo cual criticó que hay magistrados que "dan vuelta", ya que pasó "un año y medio y no empezó el juicio oral de ninguno".



Macri realizó estas declaraciones durante una conversación telefónica que mantuvo con un hombre que le envió una carta planteándole la problemática de los precios por la inflación.



En su cuenta oficial de la red social Facebook, el primer mandatario publicó hoy esa charla, en la que diálogo sobre el consumo de los argentinos e instó a los "empresarios y gremios a que trabajen juntos para que las cosas se produzcan por menor valor".





"En ese corto plazo lo que fuimos haciendo fue sacar la mugre debajo de la alfombra, nos enteramos que nos habíamos gastado todas las reservas de energía para darla gratis, y ahora no teníamos energía, y hay que aumentar todos los servicios alrededor de la energía, el gas, el transporte. A todo el mundo le cuesta entre un 5 y 10 por ciento más llegar a fin de mes, porque ahora pagas las cosas que antes no pagabas", recalcó Macri.



Durante la charla con el hombre, identificado como Sergio, de 47 años y con tres hijos de adolescentes, el Presidente agregó: "Me voy a dormir con una angustia, hay otros que no tienen laburo, que esto tarda en moverse y arrancar. Otra cosas que me desespera es que los que hicieron todas estas cagadas, que encima se robaron el país, como tenemos jueces como lo que tenemos, los tipos siguen caminando por la calle".



Luego añadió: "He tratado de dar el ejemplo. Desde que arranqué como presidente estos tipos (por dirigentes del kirchnerismo) me han llenado de denuncias que son un invento más grande que la otra".



"En vez de decir que esto está mal, lo que hice es llevar los papelitos ante los fiscales para que ellos investiguen. Más allá de que sea presidente me tienen que investigar cuando la denuncia se hace, que es ahora, no cuando yo deje de ser presidente", puntualizó.



Macri reclamó: "Nos tiene que decir a los argentinos quiénes de los que se fueron, robaron, porque hay un montón de denuncias, Que nos digan si es verdad o mentira, y no que haya que esperar 10 años, los jueces dan vuelta, hace un año y medio que no empezó el juicio oral de ninguno. A mí me da bronca, porque no hay nada peor que la impunidad".



Con relación al consumo, Macri reconoció que "los supermercados bajaron (en las ventas) y subieron mucho los mayoristas". Volvió a explicar que el "sistema está cerrado", y enfatizó que "uno quiere cuidar el empleo de los argentinos", pero analizó que "el precio del mercado local vale el doble que el del chileno".



"La gente agarra su autito y cruza la frontera, y los que más pueden van a Miami y vienen con 14 valijas", comentó el jefe de Estado. Finalmente, abogó por el "camino de lograr el cambio cultural, para que vuelva la cultura del trabajo".