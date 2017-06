El "Oficial Gordillo" le enseñó sus pasos de baile al imitador de Michael Jackson

El "Oficial Gordillo", personaje que interpreta Miguel Martín, entrevistó a Sergio Cortés, el imitador de Michael Jackson, y le mostró algunos de sus pasos más famosos para que el doble del ídolo del pop le dejara su veredicto. Incluso, se atrevió a hacer el Moonwalk, el clásico baile del "Rey deol Pop".



"Le bailé para que aprenda cómo se hace y no haga papelones en la provincia", dijo entre risas el humorista tucumano en su programa "La noche de Miguel Martín", que se emite todo los miércoles, a las 23.30, por Canal 10.

Cortés nació en Barcelona y es reconocido, incluso por el propio Michael Jackson, como su doble más fiel. Una vez más, el cantante y bailarín español realizará un gira por Argentina y en ese marco brindará su show en el teatro Mercedes Sosa el domingo 18 de junio.



El espectáculo trae una gran producción con músicos, bailarines y vestuarios que recuerdan a los del gran "Rey del Pop". En las más de dos horas de concierto, el público participa y se emociona en cada interpretación de los hits de Rey del Pop, como "Jam”, "They don’t care about us”, "Thriller”, "Smooth Criminal”, "Beat it” y "Black or White”.

