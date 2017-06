La madre del nene que cayó del edificio: "está moviendo las manos y los pies"

Florencia Núñez, la madre del nene de tres años que cayó al vacío del noveno piso de un edificio de avenida Mate de Luna al 2.000, informó esta mañana que su hijo evoluciona muy bien que recuperó sus funciones motrices. "Gracias a Dios, Martín está moviendo su manos y los pies. Estoy sorprendida", dijo la mujer en diálogo con "La Mañana de Rivadavia".

El chico cayó desde el balcón del departamento donde vive mientras su padre preparaba el almuerzo, el miércoles de la semana pasada. “Estamos todos felices porque Martín ya empezó a hablar. De a poco vamos avanzando, él está despierto y hace caras”, explicó.

En diálogo con "Cadena 3", la mujer dijo que el nene reaccionó luego de que entonaran una canción de la Virgen. "Los médicos nos pidieron que hablemos con Martín y que lo estimulemos Fue allí cuando decidimos cantarle la canción de la Virgen María. En ese momento empezó a toser cada vez más fuerte. No me entra la alegría en el cuerpo. Los médicos no se explican cómo no tenía una quebradura. Este miércoles salió del coma farmacológico”.

La doctora Cristina García de Alabarse, directora del Hospital de Niños, precisó ayer que el niño ya se alimenta y que su riesgo de vida es "bajísimo".

Florencia no oculta su emoción y su asombro por la evolución de su único hijo, y el primer bebé de la familia. Si bien indicó que no sabe cuándo le darán el alta, afirmó que no es algo que le preocupe. "Tengo todo el tiempo del mundo para esperar". La mujer, además, destacó la tarea de los profesionales del Hospital de Niños. “Es cierto que es una de las mejores terapias que hay, los profesionales son excelentes”.

La directora del hospital tampoco aventuró una fecha de alta médica. "Todavía mantenemos ciertos resguardos, pero somos muy optimistas. Martín está consciente, de buen humor e interactúa con sus seres queridos". La familia visita al nene dos veces al día.