El hijo de La Bomba habría dejado plantada a Nai Awada

Tyago Griffo, el hijo de Gladys "La Bomba" habría dejado plantada a Nai Awada, la sobrina del presidente Mauricio Macri. Así lo declaró la mediática en una entrevista de radio.

"Ayer iba a salir con él y me plantó. Dijo que me iba a pasar a buscar tipo 9 y no me habló ni me mandó un mensaje asi que me fui a mi casa", comentó Awada.

Según afirmó el sitio Exitoina, el cantante de cuarteto habría cambiado su cita por otra con Barby Silenzi. Naiara confesó ayer en Showmatch que le gusta Tyago: “me gusta como para salir”. Por ese motivo, decidió darle una nueva oportunidad.

"Me veo de novia. Me veo besándolo día y noche", agregó.

También contó cómo tomó la noticia la bailantera tucumana: "a Gladys le dije suegra, me va a comer viva. Imaginate un domingo familiar con Juliana (Awada), Mauricio (Macri), La Bomba y mi papá (Alejandro Awada)".

Awada además opinó sobre los rumores que afirmaban que Tyago la había dejado plantada por su bailarina, Barby Silenzi. "A mi me vincularon con Fran Delgado (el padre de la hija de Barby) y por ahí ella tiene un problema. Somos amigos con Fran, me parece un pibe recontra fachero, pero no me interesa nada con él", admitió.