Cinco noticias que tenés que saber para arrancar la mañana

2. En Villa 9 de Julio ruegan que se luche contra transas

Vecinos de los barrios San Roque, Ciudadela Norte, 80 Viviendas, San Nicolás y San Luis decidieron hacerle frente a los transas de Villa 9 de Julio. “Pienso en el futuro de mis hijos y con estos sinvergüenzas no lo hay”, dijo el ex sargento de la Policía Raúl Luna, quien comanda el grupo. Los manifestantes creen que en la zona no hay inseguridad, sino que hay chicos adictos que harían cualquier cosa para conseguir droga, por lo que plantean la necesidad de que la fuerza vaya contra los que la venden. Acusan a los transas de captar a los jóvenes para ser “soldaditos”.