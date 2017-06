Gladys, al borde de las lágrimas: "quizás no estaba preparada para vivir todo esto"

Gladys "La Bomba Tucumana" Jiménez vivió un momento emotivo en el Bailando 2017. "Quizás no estaba preparada para vivir todo esto que me está pasasado. Ser transparente hace que alguna gente no esté de acuerdo con lo mi opinión", dijo la cantante, al borde de las lágrimas, cuando Marcelo Tinelli le aconsejó no darle importancia a las críticas que recibe en las redes sociales.

"No la paso bien cuando leo algunos mensajes en las redes sociales. No estoy acá para demostrarle nada a nadie. Me convocaron y soy muy feliz", dijo la artista luego de bailar en el duelo de la Música Disco.

A pesar de lo mal que pasa con las crítica a su hijo, Santiago Griffo, Gladys aseguró que se siente fuerte: "soy una mujer que crió sola a un hijo, me considera una luchadora. Soy del interior, amo a mi provincia. Hace unos años me vine desde Tucumán dejando de lado muchas cosas para buscar una mujer vida buscando la vida acá".

"Sobreviví a un padre golpeador y a miles de problemas que pasé durante mi niñez. Voy a salir adelante aquí también", prometió "La Bomba Tucumana" mientras el público la ovacionaba.