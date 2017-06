Michetti: "no hay ninguna decisión para dar de baja a las pensiones para discapacitados"

BUENOS AIRES.- La vicepresidenta Gabriela Michetti aseguró esta noche que no hay ninguna decisión del Gobierno nacional que afecte la continuidad de las pensiones por discapacidad.

En declaraciones a radio Mitre, Michetti aclaró que "no hay ninguna decisión del Poder Ejecutivo que propicie dar de baja pensiones para discapacitados. Por primera vez en la historia una política de Estado para atender la problemática" de la discapacidad".

La titular del Senado recordó además que "hace menos de un mes, el presidente (Mauricio Macri) lanzó el Plan Nacional para la Discapacidad que consagra prácticas, procedimientos y políticas para que la discapacidad". "Este es un Gobierno que tiene absoluta conciencia sobre como debemos trabajar en esta materia para asegurar igualdad de oportunidades y atender las necesidades de las personas con discapacidad. Voy a liderar esto con un compromiso arraigado en el corazón, porque yo misma pasé por una situación que me convirtió en discapacitada", enfatizó.

Por otro lado, la vicepresidenta lamentó la "bajeza" de algunos políticos que buscan hacer "un aprovechamiento? de este tema con el fin de "asustar y llevar angustia a la gente que necesita esta ayuda".

Irregularidades

Michetti indicó que el Ministerio de Desarrollo Social observó la existencia de "irregularidades con tono de corrupción" en un programa de pensiones no contributivas. "Ese dinero no podía ir a cualquier lado y se empezó a investigar. Tuvimos la pésima suerte de que a personas que debían tener la pensión se les dio de baja, pero inmediatamente se corrigió el error y se les devolvió", explicó.

"No hay decisión de bajar nada; al contrario, el Gobierno quiere poner el tema de la discapacidad como estrategia en lo social. Este plan que apunta a lograr que las personas con discapacidad estén cuidadas y contenidas, a tono con lo que fija un documento de la ONU", concluyó. (Télam)

