Cristina Kirchner le puso a su nuevo frente electoral el nombre de un partido que ya existía

BUENOS AIRES.- Un pequeño partido político de La Plata formado el año pasado pidió ante la Justicia Electoral Provincial impugnar el nombre del frente que registró la ex presidenta, Cristina Kirchner, para las PASO. También hubo cuestionamientos hacia el logo que eligió el kirchnerismo

Sucede que la agrupación está registrada bajo el nombre "Agrupación de Unidad Ciudadana", mientras que el kirchnerismo lanzó el "Frente de Unidad Ciudadana", detalla la agencia Télam.

Según declaraciones de Alejandro Santecchia, titular del partido de La Plata al diario local El Día, la agrupación no tiene pensado presentarse en los comicios legislativos de octubre.

Sin embargo, Santecchia confirmó que la presentación ante la Justicia se basa en el deseo de "se respete la Ley Electoral de que se respeten los nombres de los partidos".

"No compartimos los valores que tiene ese frente, no nos vemos representados", y además "no nos consultaron", remarcó el dirigente.

"Si bien es un partido local, uno tiene la aspiración de construir algo más grande", agregó Santecchia.

Problemas con el logo

Por otro lado, varios usuarios desde la red social Twitter comenzaron desde anoche a cuestionar la originalidad del logo del partido y a hacer chistes al respecto.



Empezó bien el nuevo partido político de Cristina. Ya se afanaron el logo. pic.twitter.com/pwswMNRuGI — Gonzalo (@rukhasgunsalu) 15 de junio de 2017