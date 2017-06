1. Badino aclaró sus dichos y negó la caída de pensiones a personas con síndrome de Down

Guillermo Badino, presidente de la comisión nacional de Pensiones Asistenciales, mantuvo ayer en la Casa de Gobierno local una reunión con ministros de Desarrollo Social del NOA. Y además de aclarar sus polémicas declaraciones, Badino aprovechó para negar la caída de la asistencia para personas con síndrome de Down y para ciudadanos con discapacidad. “Lo que dije es que el programa que yo manejo, que es un programa de pensiones por invalidez total y permanente, dependiendo de la situación de discapacidad y de síndrome de Down, puede no estar dentro de los requisitos de este programa, que no quiere decir que no tiene que estar dentro del plan nacional de discapacidad”, afirmó Badino. Y añadió: “no hay ninguna decisión que se refiera a dar de baja el sistema de pensiones y abandonar a todas las personas con discapacidad”.