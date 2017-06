Carolina Stanley confirmó la vigencia de las pensiones por invalidez

BUENOS AIRES.- La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, ratificó hoy que las pensiones por invalidez siguen vigentes, negó que haya un recorte masivo y aseguró que "todas las familias que la necesitan la van a tener".

"Quiero llevarle tranquilidad a las familias que hoy reciben una pensión, que la merecen y la necesitan, de que no vamos a hacer un recorte masivo, no hay una intención de sacar las pensiones, se está tratando de usar el tema política y malintencionadamente. Las van a seguir teniendo", dijo la ministra luego de las denuncias por recortes, destaca La Nación.

"Cada uno de los casos que fue un error nos duele, pero tenemos responsabilidad como Estado de luchar contra las mafias y el clientelismo", sostuvo. "Vamos a restablecer todos aquellos casos donde se pudo haber cometido errores. Hay un millón y medio de pensionados en el país, es una irresponsabilidad tremenda decir que los vamos a dejar sin pensión, porque no es verdad", aseguró.

Y defendió los motivos por los cuales se realizó el recorte en primer lugar: "Venimos de años de mucha entrega indiscriminada y clientelar de pensiones, y nosotros no vamos a convalidar las mafias, por eso hacemos estos cruces administrativos, no políticos, todos lo meses, para ver quién merece la pensión. Para asegurarnos que toda esta inversión social vaya a las familias que la necesitan. Muchas incluso seguramente todavía no la están recibiendo y la necesitan. Vamos a trabajar para que esas familias también la tengan", dijo.

La ministra aseguró que desde la cartera que conduce se trabaja en revisar aquellos casos donde pudo haber errores, y recordó que quienes necesitan rever sus casos pueden acercarse a los Centros de Atención Local (CAL) en todo el país, o llamar al 0800 222 3294.

Ejemplos

Stanley dio como ejemplos "un pueblo en Córdoba donde el 120 por ciento de la población recibe pensiones. Y en Formosa nos encontramos con un pueblo donde estaba cerrada la oficina de pensiones, y se entregaban los certificados en un local partidario. Algunos médicos cobraban certificados de pensiones. Han habido muchas irregularidades en este sentido, estamos combatiendo las mafias de quienes se quieren aprovechar de estas personas".

Señaló que entre las pensiones suspendidas "había personas fallecidas, otras que tenían empleo", y remarcó que "estas pensiones no contributivas del Ministerio son pensiones por invalidez para familias en situación de vulnerabilidad".