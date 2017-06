Cristina Kirchner excluyó al partido de Luis D’Elía de su frente electoral

BUENOS AIRES.- El dirigente del Partido Miles Luis D'Elía fue excluido hoy del Frente Ciudadano que la ex presidenta Cristina Kirchner inscribirá en la justicia electoral para competir en las próximas elecciones legislativas.

"Me comunica el dirigente Juan Tignanelli de la Cámpora que el Partido Miles ha sido excluido del Frente Ciudadano para la Victoria", informó D'Elía en un mensaje que difundió a través de su cuenta en Twitter, tras añadir que el joven K justificó la decisión para evitar que "explote todo por los aires".

El ex dirigente piquetero avisó que, de todos modos, su corriente "militará con la pasión militante de siempre la candidatura a senadora nacional de Cristina Kirchner".

La medida del frente que impulsa la postulación de la ex mandataria fue interpretada como una señal al grupo de intendentes que, semanas atrás, decidió ausentarse de una reunión organizada en el teatro Caras y Caretas al enterarse de la presencia en el lugar de D'Elía y el ex vicepresidente Amado Boudou, entre otros referentes.

D'Elía adjuntó el intercambio que mantuvo por whatsapp con el camporista Tignanelli, quien eligió anunciarle por ese medio la decisión del frente electoral que lidera la ex jefa de Estado.

"Vamos sin el PJ. Lo de MILES es un equilibrio necesario para que no explote todo x los aires. No tiene más explicación que esa, aunque suene choto. Es una manera de ejecutar la misma estrategia que vos planteaste, y te tiene cómo víctima a vos", esgrimió el integrante de La Cámpora.

El militante kirchnerista había comenzado así la conversación con el ex piquetero: "El que avisa no traiciona. Me llamó (Oscar) Parrilli. Me pidió que habláramos a la tarde. Entendelo como una transacción lógica". (DyN)