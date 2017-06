Pensiones por discapacidad: Badino aclaró sus polémicos dichos sobre las personas Down

Luego de la polémica desatada, el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, aclaró sus dichos sobre las pensiones para personas con síndrome de Down. "El tema tiene una alta sensibilidad. Me quise referir, básicamente, a que las personas con síndrome de Down y con capacidad tienen absolutamente derecho a recibir atención del Estado", manifestó en rueda de prensa, en Tucumán.

"Lo que dije es que el programa que yo manejo, que es un programa de pensiones por invalidez total y permanente, dependiendo de la situación de discapacidad y de síndrome de Down, puede no estar dentro de los requisitos de este programa, que no quiere decir que no tiene que estar dentro del plan nacional de discapacidad", agregó el funcionario, que se desempeña bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación -a cargo de Carolina Stanley-.

"Una persona con síndrome de Down no debe recibir la pensión; puede trabajar"

Bajo un tenso clima, Badino se reunió en la Casa de Gobierno con los ministros de Desarrollo Social de provincias peronistas del NOA luego de la controversia desatada al conocerse que, en lo que va del año, fueron dadas de baja unas 70.000 pensiones no contributivas por discapacidad. Al respecto, el funcionario aclaró: "no hay ninguna decisión del Estado que se refiera a dar de baja el sistema de pensiones y abandonar a todas las personas con discapacidad; es un tema absolutamente sensible y es necesaria la presencia del Estado", insistió.

Badino sostuvo que se malinterpretaron sus declaraciones y la decisión del Gobierno nacional de suspender, en algunos casos, el beneficio. "No se han caído. Nosotros hacemos como se hizo siempre: se hacen procedimientos administrativos que verifican la existencia de los beneficios del momento en que fueron iniciados. Las suspensiones, en su gran mayoría, tienen que ver con procedimientos, no por decisiones del Gobierno. Los procesos administrativos son los mismos que hacemos todos los meses. El 70 u 80 por ciento tiene que ver con pases a la pensión por adulto mayor, a personas fallecidas, personas (contratadas) en blanco... Lo que estamos haciendo no es nada extraordinario", remarcó.

Indignación con el funcionario nacional que negó que requiera pensión una persona Down

"Es muy importante llevar tranquilidad porque no hay ninguna intención de dar de baja y suspender los planes de apoyo del Gobierno a discapacitados. Es muy importante", manifestó luego del encuentro que mantuvo con los ministros de Desarrollo Social Pablo Yedlin (Tucumán); Justo Daniel Barros (Catamarca); y Griselda Herrera (La Rioja), y un representante de Santiago del Estero.

El Gobierno de Mauricio Macri suspendió las pensiones por discapacidad a unas 70.000 personas en lo que va del año. Sólo en junio, la cartera que comanda Stanley quitó el beneficio de $ 4.776 pesos a unas 16.457 personas con capacidades diferentes.

Se multiplican los pedidos para que el Gobierno nacional restituya las pensiones por discapacidad

En los últimos días el Gobierno inició una revisión de la nómina de perceptores de las pensiones por invalidez, que representan la mayor parte de los 1,8 millones de beneficiarios de las denominadas "no contributivas". Esto fue debido a que percibió un singular crecimiento, compatible con un país que ha sufrido catástrofes humanas.

Bajo ese marco, "Clarín" publicó declaraciones de Badino que tomaron trascendencia nacional y repudio de numeroso sectores. “Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad. Una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”.

El Gobierno nacional se comprometió a revisar los "errores"

Ayer, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, se comprometió a revisar los "errores" en la quita de pensiones no contributivas a personas con discapacidad, medida que dispuso el Gobierno nacional con base a un decreto de 1997 que reglamenta el artículo 9 de la ley 13.478 a la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad.

El ministerio de Desarrollo Social aclaró cuáles son los criterios que establecieron para la quita de pensiones a discapacitados.

No podrá tener una pensión por discapacidad:

- Aquel discapacitado cuyo tutor responsable, cónyuge o consanguíneo obligado perciba un ingreso equivalente a tres jubilaciones mínimas, es decir, de $ 19.200 por mes. Esa suma se ajustará.

-Quienes tienen un bien a su nombre, como un auto. Independientemente que este sea indispensable para garantizar la movilidad del discapacitado.

- Aquella persona con discapacidad cuyo cónyuge cobre una pensión o jubilación, incluso la mínima de $ 6.377. Con este último monto, la norma a la que se ciñe Desarrollo Social considera que un discapacitado y su pareja pueden vivir sin caer en la pobreza.