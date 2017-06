La presión de los hinchas fue más fuerte y el DT propuesto por Verón no asumirá en Estudiantes

Juan Sebastián Verón habló en el medio de la polémica que se desató en Estudiantes luego de que Lucas Nardi confirmara que no dirigirá al equipo en reemplazo de Nelson Vivas.

Nardi, el elegido por el presidente del equipo platense, sostuvo que los hinchas le quitaron el sueño al manifestarse en contra de su llegada. ¿El motivo de los fanáticos que pronunciaron su bronca vía Twitter? Tiempo atrás, Nardi se refirió en forma irrespetuosa contra Carlos Salvador Bilardo, considerado un emblema del club.





"No uso redes. Pero vivimos en una sociedad compleja, poco tolerante y enferma. (Lucas) Nardi me dijo que no tuvo nada que ver con el tuit y le creo", sostuvo Verón, que hasta amenazó con renunciar.

El revés contra Pacífico precipitó la salida de Vivas como técnico de Estudiantes

"Es una situación difícil, para mí difícil de digerir. Nardi no va a dirigir a Estudiantes. Lo hará (Leandro) Benítez. No comparto nada de todo lo que pasó. Me dan ganas de largar todo", afirmó "La Bruja" en la conferencia de prensa.