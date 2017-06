Dietrich, sobre las críticas de Manzur hacia el Plan Belgrano: "nosotros no planteamos la discusión mediáticamente"

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, se encuentra en Tucumán donde presentó un plan que busca darle un nuevo impulso al transporte ferroviario de carga. En la sede de la Federación Económica, el funcionario se refirió a los dichos del gobernador Juan Manzur, quien había lanzado duras críticas contra la posible reestructuración y el "fracaso" del Plan Belgrano.



"Nosotros no planteamos la discusión mediáticamente. Estamos obligados a trabajar por los argentinos, quienes están cansados de estas chicanas que buscan muchas veces confundir”, afirmó el funcionario.

"Si bien hoy la construcción de las vías no es en Tucumán, ya hay 50 kilómetros de vías terminadas; hemos traído locomotoras y vagones nuevos, que comenzarán a circular pronto. Estamos priorizando el Plan Belgrano para el norte de nuestro país, haciéndolo bien", expresó luego.

Manzur habló de un “fracaso rotundo” del Plan Belgrano



Manzur había sepultado con duras críticas a esa área nacional encabezada por el radical José Cano. “El Plan fue una idea del Presidente (Mauricio Macri) y siempre dijimos que era buena. Pero si lo sacan o lo bajan, esto estaría hablando de lo que venimos diciendo: hay un fracaso rotundo (de la unidad) y de quien conduce. No hizo nada. No sólo para Tucumán, para todo el Norte. Por eso se está hablando de esto. Esto comprueba lo que venimos diciendo. Era una buena iniciativa que no se llevó adelante”, defenestró el titular del Ejecutivo provincial.



Dietrich, además, resaltó en la FET los trabajos de infraestructura en el aeropuerto Banjamín Matienzo, tanto en las refacciones en la pista como edilicias. En esa línea, remarcó: "Tucumán va a tener uno de los aeropuertos más atractivo del país, con sistemas modernos y la pista más larga, como el que tiene Ezeiza".

Reunión con Manzur



Tras sus dichos, Dietrich se hará tiempo para realizar otras actividades que incluyen una visita a Casa de Gobierno para reunirse con el gobernador Juan Manzur.Este encuentro tiene una carga política importante por varios factores, pero fundamentalmente porque. Dietrich llegó a Tucumán acompañado por el jefe del plan Belgrano, José Cano, y por Pablo Walter, director de Aysa.

En los últimos meses, los dos funcionarios nacionales tucumanos se vienen cruzando con Manzur y con el vicegobernador Osvaldo Jaldo por las inundaciones, los fondos para las obras públicas y por el Plan Belgrano, entre otras cuestiones.