Yanina Latorre opinó sobre el escándalo: las 10 frases más fuertes

Yanina Latorre habló largo y tendido sobre los polémicos chats y videos que vinculan a su marido con Natacha Jaitt. Ya un poco más tranquila, hoy eligió el programa de Ángel de Brito -donde trabaja-, para dar sus declaraciones sobre el tema.

Antes que nada la rubia aclaró que las versiones que surgieron de cómo se había enterado ella de la noticia no son verdad: "llegó Diego (Latorre)a casa, hice la comida, intenté mantener la calma. Le di el teléfono con lo que me mandaste (por el material que circulaba en las redes, que le pasó De Brito); estaba blanco. Él quería hablar y yo quería que se callara y no me pusiera más nerviosa. Le dije que llamara a los abogados y no me dijera cosas que no interesaban".

Las frases más fuertes de la entrevista:

1. "Diego es todo: mi marido, mi hermano, mi amigo, el papá de mis hijos y la persona con la que tengo un proyecto"

2. "Pienso que todas somos cornudas, siempre guardás una parte de intimidad, y siempre en el teléfono del otro vas a encontrar algo, aunque no sea un hecho sexual consumado".

3. "Lloro, pero no sirvo para estar en una cama llorando; ni cuando se murió mi papá paré"

4. "Doy la cara para que dejen de criticarme. Todo vuelve. Alguien me odia y me están pasando la factura".

5. "Con Diego nos conocimos y nos hicimos juntos. Yo no sabía ni calentar un té".

6. "No le tengo miedo a nadie. Nadie me va a callar la boca ni extorsionar".

7. "En nuestra relación la fuerte soy yo. Pasamos cosas muy duras y peores que esta. Perdí un dedo por un dedo por un tumor, me costó mucho tener hijos y perdí un bebé. Yo banco todo".

8. "Lola (su hija) me cambió la vida. Yo y mi cuerpo sabemos lo que pasamos para tenerla. Es por eso que no tolero que nadie la lastime, y acá la lastimaron".

9. "Él es muy miedoso por eso no entiendo lo que hizo. Tampoco maneja el medio. Pecó de idiota o se sintió el macho de América al ver que una bomba (por Natacha) le daba bola. Lo único que sé es que no lo voy a cuidar ni a proteger. Esta vez no, me cansé. Yo siempre fui muy sumisa, la típica chica rubia que esperaba en casa con la comida hecha".

10. "No sé si me voy a divorciar. Se me cruzó irme a la mierda y no volver más. Me dan ganas de ir a la cama, pero no lo hago. Me banco la que venga".