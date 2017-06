Infierno en un edificio de Londres: un voraz incendio deja seis muertos y 50 heridos

Un impresionante incendio envolvió en llamas esta madrugada a una torre residencial ubicada en la zona oeste de Londres y provocó al menos seis muertos, según confirmó la policía. Los heridos serían más de medio centenar. Unos 200 bomberos aún trabajan en el edificio que posee 24 pisos.



El incendio se desató por causas desconocidas alrededor de la 1.15 de la madrugada, hora de Londres, en la Grenfell Tower, ubicada en la zona oeste de la ciudad.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo hoy que surgirán "muchas preguntas" sobre el origen del incendio. Y elogió la "gran respuesta" de los bomberos, que acudieron a sofocar el fuego "en menos de seis minutos" y dijo que ahora las autoridades se "centran" en las labores de "búsqueda y rescate" en el inmueble donde aún quedan personas atrapadas.





La comisaria Dany Cotton describió el fuego como un "incidente sin precedentes" y dijo que nunca había visto algo de ese calibre en sus 29 años de carrera. Añadió que los bomberos continúan trabajando y que no puede decir con exactitud cuántas personas murieron, pero confirmó la existencia de varias víctimas fatales.



Testigos del devastador episodio aseguraron haber visto a algunos de los residentes del rascacielos que se lanzaban por la ventana para escapar de las llamas.



La Policía Metropolitana londinense informó que debieron llevar adelante un "proceso de evacuación". En simultáneo, fueron desalojadas todas las construcciones vecinas por temor a un posible derrumbe.



Outside now, people are still trapped on their flats. Lights are out on the top floors #grenfelltower pic.twitter.com/7NhDepnHAs