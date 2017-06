¡Bomba! Fede Bal le preguntó a Laurita si "dio vuelta la página" y ella le dijo la verdad

Esta noche, en el Bailando, regresaron a la pista el actor Federico Bal y la bailarina Laurita Fernández para recibir el voto secreto de Moria Casán, pero antes se expusieron a las preguntas incómodas de Marcelo.

¿Cómo estaban las cosas entre ustedes?, dijo el conductor, a lo que Laurita respondió: “todo igual, todo igual…”. Federico agregó: “no estamos; no estamos juntos”.

La pregunta siguiente fue si estaban ahciendo algo para remontar la situación y el actor respondió que prefiere que el trabajo los una, porque cuando lo hacen, las cosas salen bien.

Marcelo Polino puso más caliente la pista del show y afirmó que Laurita ya había dado vuelta la página. Entonces, Fede aprovechó y la cuestionó: “¿Ya diste vuelta la página”. Sin dudarlo, la bailarina respondió: “¡Sí, claro que sí!”.

Es estudio se congeló por unos segundos hasta que Bal acotó: “y bueno, me lo debo merecer ¿No? Tal vez sí, me lo merezco”, dijo Bal según reprodujo El Trece Tv.

Después Laurita dio explicaciones acerca del corredor de autos uruguayo con el que se la vinculó en los últimos días: “¡No estoy buscando novio! Esto es rarísimo… Me invitó un trago este chico, me saqué una foto y al otro día salió en todos lados. 21 años tiene, me pidió una foto”, nada más”