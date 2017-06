Justin Bieber recibió un botellazo cuando cantó "Despacito"

La canción "Despacito" sigue siendo la canción más escuchada del momento y cada vez más global. Sobre todo cuando Justin Bieber decidió hacer un remix del tema de Luis Fonsi y compartirlo a sus fans.

Sin embargo no a todos les gusta. El cantante canadiense ha vivido una serie de infortunios relacionados a "Despacito", los que se deben a una sola cosa: no se sabe la letra en español. Una situación que llegó a su expresión más violenta durante un show en Suecia, según reprodujo Primicias Ya.

En el Summerburst Festival en Estocolmo, que se realizó este fin de semana, el público le pidió cantar la exitosa canción. Frente a esta solicitud, la voz de "Sorry" explicó que "no puedo hacer esa canción. No sé la letra. No puedo hacerlo".

La explicación no fue suficiente para uno de sus seguidores, quien le lanzó una botella que estuvo cerca de golpearle la cabeza a al cantante.