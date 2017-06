Un jugador de Sport Club Pacífico dijo que utilizó agujas en el partido contra Estudiantes y después lo desmintió

BUENOS AIRES.- El domingo, Sport Club Pacífico de General Alvear produjo uno de los resultados más sorpresivos e impactantes de los últimos tiempos en el fútbol argentino. En el estadio Florencio Sola, de Banfield, le ganó a Estudiantes de La Plata por 3-2 y se clasificó a los 16avos. de final deñla Copa Argentina.

Recibidos como héroes en su ciudad natal, ubicada al sur de la capital mendocina, sus jugadores son requeridos por distintos medios de todo el país para contar sus sensaciones acerca de la hazaña concretada ante el "pincharrata".

En una entrevista con el programa "Pesimistas del gol", que se emite por Radio Vorterix de Córdoba, el defensor nacido en la "Docta", Federico Allende, confesó que utilizó agujas para detener a sus rivales y su presa "preferida" fue el colombiano Juan Otero.

"Tenía dos (agujas), una en la canillera metida hasta el fondo y otra en la mano apenas empezó. En el segundo tiempo acudí a una más grande porque el Negro (por Otero) no sé qué tiene, es un yacaré. Me debe haber odiado, pero el fútbol es así", contó entre sonrisas el zaguero quien reconoció que "a Braña no se lo haría ni en pedo".

Por su parte, tras ser consultado por las declaraciones de Allende, Otero corroboró las afirmaciones de su adversario.

Sin embargo, en otra nota con una radio mendocina, Allende dijo "sentirse muy mal" por el revuelo que provocaron sus declaraciones.

"Yo lo dije pero es mentira, no pinché a nadie, en ningún momento ganamos el partido de mala leche. No ensucié el partido", manifestó en una entrevista con Radio Andina. (Especial)