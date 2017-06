Desde la UIA respaldan a Macri: "el sistema de juicios laborales es perverso"

BUENOS AIRES.- El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, aseguró hoy que el sistema de juicios laborales "es perverso" y frena la llegada de inversiones extranjeras al país.

"No quiero hablar de personas, hablo de un sistema. Y el sistema es perverso, ha generado profundas deformaciones tanto en el campo de los riesgos de trabajo donde los accidentes de los días lunes o el reclamo por incapacidades son muchos mayores que los instaurados a nivel internacional y generan una industria del juicio que es innegable", sostuvo.

En declaraciones a radio Latina, el empresario dijo que esa situación afecta principalmente a las pequeñas y medianas firmas, "que no contratan", y advirtió que también conspira contra el arribo de inversiones extranjeras. "Sobre todo las pequeñas empresas, no aguantan. Si tienen cinco empleados, uno las termina. Y además no contratan. Ahora que Argentina vuelve a conectarse con el mundo, la preocupación principal por quienes quieren invertir es el tema de los juicios porque no hay un sistema claro sino que hay muchos atajos para la industria del juicio", sostuvo.

Ayer, el presidente Mauricio Macri denunció la existencia de una "mafia de los juicios laborales" y apuntó contra un "grupo de estudios" de abogados y "un grupo de jueces minoritario laboralistas, conducido por (Héctor) Recalde", jefe de la bancada kirchnerista en Diputados.

En ese marco, Funes de Rioja dijo que tiene "profundo respeto por Recalde" pero también "profundas diferencias por la cantidad de leyes que ha promovido en el Congreso" en favor de los trabajadores.

Recalde, tras la acusación de Macri: "es un intento por domesticar el poder judicial"



El empresario explicó que se generó "un sistema perverso de multas a favor del que reclama, aunque haya consentido durante años supuestas anomalías", y afirmó que no cree que "el camino de la protección del trabajador vaya por ahí".

"Cuanto más rígido es el sistema para contratar, se generan menos empleo, menos consumo y menos bienestar social, y se mantienen los niveles de pobreza. Hay que buscar fórmulas que protejan, no hay que borrar la legislación laboral. No hay peor borrada laboral que tener 30 o 40% de informalidad", advirtió. (DyN)