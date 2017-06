¿Esta vez será la vencida? Aseguran que el túnel de la Mendoza será inaugurado a fin de mes

La fecha de inauguración del túnel vehicular de la calle Mendoza aún es incierta. Pero una pequeña luz de esperanza se abrió hoy. Desde el Gobierno Provincial dijeron que es posible que se lo pueda comenzar a usar antes de fin de mes.



Cristina Boscarino, secretaria de Obras Públicas provincial, explicó que si bien todavía no hay un día definido, el Gobierno inauguraría el túnel antes de que se termine junio. "Podría ser de la semana del 20 hasta fin de mes. Estamos organizando, pero la obra civil ya está terminada y sólo faltan pequeños detalles", contó la funcionaria.

Este túnel, que lleva tiempo esperando, une las calles Suipacha y Marcos Avellaneda por debajo de las vías del Ferrocarril Belgrano y corre paralelo con el de la calle Córdoba, que fue inaugurado en octubre del año pasado.



Luis Lobo Chaklián, subsecretario de Planificación Urbana de la Municipalidad capitalina, afirmó que si bien el túnel no está a cargo de ellos, la limpieza y el parquizado están práctiamente finalizados y esperan el llamado del Gobierno. "La Municipalidad no se desentenderá, pese a no ser responsabilidad nuestra”, contó.

Habrá que esperar: el túnel de calle Mendoza será inaugurado recién en marzo de 2017



En el caso de los dos túneles, las peleas políticas entre el Gobierno y la Municipalidad demoraron las inauguraciones. Se hizo habitual que cada vez que aparecía un problema, funcionarios de una administracióin culparan a la otra y las soluciones se demoraran.

En un principio, la fecha de inauguración estaba estipulada para noviembre de 2016, pero luego se extendió para finales de diciembre. No hubo acuerdo y se lo llevó para los primeros días de marzo; luego para mayo, y ahora creen que los últimos días del mes de junio ya podrá utilizarse. Y entonces la pregunrta es: ¿será esta vez la vencida?

Entredicho entre la Municipalidad y la Provincia por el túnel



Un largo camino



En agosto de 2013 comenzaron a construirse los dos túneles vehiculares y los dos puentes peatonales que permiten sortear, por abajo y por arriba, las vías del Ferrocarril Belgrano. Las obras tuvieron sucesivas demoras. Tras una paulatina desaceleración, en diciembre de 2015 el Gobierno decidió paralizarlas hasta tanto se pudiera encontrar la solución al problema del agua.







En marzo de 2016 se anunció que habían hallado una alternativa y que, al menos el túnel de la calle Córdoba, estaría operativo, algo que sucedió finalmente el 7 de octubre. Sin embargo, el de calle Mendoza, no.

Se rompió el cinturón de acero: los autos ya circulan por el túnel de la Córdoba



Como el de la Córdoba



Para evitar inundaciones , algo que le dio más de un dolor de cabeza a los encargado de las obra, al túnel de la calle Mendoza se hicieron cuatro pozos externos que permiten deprimir las napas freáticas. También se cuenta con un grupo electrógeno en caso de que la energía se corte. De ese modo las bombas no dejarán de funcionar.