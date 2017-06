Por el martes 13, la superstición pudo más y no hubo casamientos en el Registro Civil

La creencia popular de que el martes 13 trae mala suerte provocó que los tucumanos, siguiendo al pie de la letra el famoso dicho, evitaran casarse en las diferentes delegaciones habilitadas por el Registro Civil en la capital, que pasaron la mañana sin arroz ni multitudes deseando buenos augurios.

"Hoy no tuvimos matrimonios. Aunque en junio, julio y agosto son de pocos los turnos pedidos, los de hoy quedaron todos libres", comentó Sandra González, que trabaja en el área de Matrimonios de la sede ubicada en Ayacucho 357.

Aunque la media durante el año es de ocho casamientos diarios, la funcionaria reconoció que durante el invierno esa cifra se reduce a cinco y que, generalmente, se acumulan entre miércoles, jueves y viernes.

De todas maneras no dejó de ser curioso que hoy los turnos hayan quedado vacíos también en la delegación de Villa Luján. "Aquí tenemos al menos cuatro matrimonio al día, pero hoy no tuvimos ninguno", confirmaron desde la sede ubicada en Sargento Cabral 261.



El mandato que recomienda que los martes 13 "no te cases ni te embarques" se cumplió a rajatabla y dejó de manifiesto cierta tendencia de los tucumanos a creer en las supersticiones.