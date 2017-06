Un fotógrafo tucumano denunció que le robaron todo su equipo de trabajo

Un fotógrafo tucumano denunció a través de las redes sociales que delincuentes que ingresaron a su casa durante el fin de semana le robaron su equipo profesional de trabajo, entre otros bienes. "Tuve la desgracia de llegar a casa y ver toda mi casa revuelta de punta a punta, entraron y nos robaron absolutamente todo, cosas que tardamos años en tener", lamentó Benjamín Guardia.

En diálogo con LA GACETA, el joven de 25 años precisó que el robo ocurrió el sábado entre las 19 y las 22, en su domicilio de Italia 2.800, en Yerba Buena, el cual comparte con su hermano y su madre. "Volví el el portón y la puerta estaban abiertas. Vivo de la fotografía de bodas. Para mía eran personas que sabían que no íbamos a estar", dijo.

Según publicó Guardia en su cuenta de Facebook, los equipos profesionales que se llevaron de su casa son: Notebook HP; Mac book Pro i5 13.3; Mochila LowePro mochila lowepro mini trekker aw; cámara Canon EOS 5d Markii; cámara Canon EOS 60D; Canon 50mm 1.8 (sin uso); Canon 35mm f2; Canon 50mm 1.4; Canon 85mm 1.8; Canon 18-200; 1 Flash Canon 430ii; 4 flash Yongnuo; 4 radios Yongnuo 662; 2 led iluminadores Yongnuo; cargadores canon de baterías; cargadores Sony de pilas; lectores de tarjeta y tarjetas CF; 2 disco externos WD nuevos de 1 tera; 4 disco externos WD usados; 2 Pies de iluminación.

"Nos sacaron todas las cosas, sólo nos dejaron los muebles. Aparte de el televisor, una consola Play Station, entre otras cosas, nos sacaron las herramientas con las que yo consigo el dinero para comprar. No sé cuánto habré tenido en equipos. No hice números porque es meter más el dedo en la llaga. Hay que mirar para adelante", detalló.

Guardia señaló que, por suerte, no tiene compromisos laborales en el corto plazo, por lo que tiene esperanzas de recuperar los equipos, a pesar de que -según sus dichos- la Policía no encontró huellas en su domicilio. "Hace cinco o seis que trabajo de esto, y cuatro para mí. Empieza a ser como un hobby y termina siendo un trabajo muy caro".

Me reconfortó la cantidad de gente que me escribió y me brindó apoyo. Muchos colegas de la provincia y gente que no conozco, estudiantes de fotografía y también gente de otra provincia. Eso es lo que me deja bien, sé que tengo mucha gente que me va a dar una mano si necesito. Eso ha hecho que no termine de quebrar", finalizó