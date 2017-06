El fuerte descargo de Natacha Jaitt tras el escándalo: "si me pagan hablo"

Tras el escándalo que se desató ayer por las fotos de un presunto encuentro sexual entre Diego Latorre y Natacha Jaitt, la mediática eligió su programa de radio para hacer hoy un breve descargo.

"Lamento, Diego, que no me hayas llamado. Lamento Topo Rizzo que no me hayas llamado para decirme que te ofrecieron eso para poder frenarlo. Lamento mucho lo que pasó", expresó.

Como lo hizo en un principio, la vedette sigue vinculando la viralización de las imágenes al robo de su tablet. "Tuve que hacer trámites sin dormir (porque trabajaba a la madrugada). Ese día fui a un bar y estaba usando la tablet. Me fui al baño y cuando volví ya me la habían robado. Me tuve que quedar en el juzgado y no pude borrar las cosas ni cambiar las contraseñas. Cuando volví a casa me acosté a dormir", explicó según el sitio tn.com.ar.

Y continuó: "cuando me levanté me agarré la cabeza porque me acordé que tengo un app con la que controlo las cámaras de seguridad de mi casa y eso queda abierto. Lo que no sabía es que las filmaciones quedan grabadas. Estarían esperando un video porno y se encontraron con eso".

Antes de terminar su descargo afirmó que no tiene nada en contra de Yanina Latorre -la esposa de Diego-, que es su amiga en Twitter y que tienen buena onda. Y finalizó contundente: "no voy a tapar el sol con un dedo. Quiero decirle a la prensa que no voy a hablar por más que me hagan guardias. Es mi casa, es Diego (los del video) y si me pagan hablo. Si soy p..., voy a ser bien cara".