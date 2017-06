Recalde, tras la acusación de Macri: "es un intento por domesticar el poder judicial"

El jefe de la bancada de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, aseguró hoy que la acusación que le hizo ayer el presidente Mauricio Macri es un intento de "domesticar al poder judicial" y sostuvo que el Presidente "actúa a veces como un patrón de estancia y no como Presidente". El mandatario había dicho que Recalde maneja la mafia de los juicios laborales.

Tras su regreso de Ginebra, Suiza, donde participó de la reunión anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el legislador y abogado laborista respondió a la acusación del jefe de Estado remarcando que no tiene nada que demostrar.

"En los últimos diez años hubo 20 fallos plenarios, es decir que unifican los criterios de los jueces, de los cuales 10 fueron a favor del trabajador y 10 a favor de los empresarios. Deberían haber sido 13 a favor del trabajador y siete al empleador por el espíritu tutelar que tiene el derecho del trabajo que lo mandan los tratados internacionales y la Constitución Nacional", indicó Recalde sobre los juicios laborales.

En declaraciones a Radio 10, el abogado laboralista, que recordó que lleva más de 50 años en ejercicio de la profesión, advirtió que las declaraciones de Macri evidencian "el peligro de la falta de institucionalidad y la inseguridad jurídica".

"Yo vengo denunciando hace mucho que el eje del mal es la falta de institucionalidad y la inseguridad jurídica que se crea. ¿Cómo el Presidente va a decir que necesitan jueces que los representen?", dijo, según reprodujo la agencia Télam.

Recalde agregó: "cuando hay un Poder Judicial independiente, da seguridad jurídica y atrae inversiones porque pone límites al avance autoritario de un Poder Ejecutivo, y si desaparece esa garantía, estamos todos en libertad condicional”.

También consideró terrible que el oficialismo en el Consejo de la Magistratura esté "a un paso de tener un poder hegemónico para juzgar a jueces por un ardid", al referirse al cuestionamiento sobre el senador del Frente para la Victoria y consejero Ruperto Godoy, luego de que el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, declaró la inconstitucionalidad de la norma que suprimió como obligatorio el requisito de título de abogado para integrar ese cuerpo.

"No es casual que haga esto (Macri). La persecución no es gratuita, buscan jueces que los representen, que representen al neoliberalismo y no a la Constitución que juraron obedecer", analizó el legislador.