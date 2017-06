El romántico video que Federico Blanco le dedicó a su ex antes de ser asesinado

Días antes de ser asesinado en un asentamiento de la localidad bonaerense de Quilmes, Federico Javier Blanco, quien fue ganador del reality "El Bar" en 2011, le había dedicado un romántico video a su ex pareja.

"En algún lugar sobre el arco iris sé que nos vamos a volver a encontrar, nunca te voy a olvidar", escribía Blanco en el video subido a YouTube con la música de "Somewhere over the rainbow", de Israel Kamakawiwo'ole.

Melina, la joven con la que tuvo su único hijo en una relación anterior, se mostró conmovida por la muerte de Federico. "Tuvo una recaída muy grande porque cuando entra en su internación pensó que la mujer lo iba a estar esperando. No tuvo tiempo de reponerse, de hecho, se había comprado un auto porque a raíz del problema con las drogas perdió todo", comentó en declaracionesa al programa "Intrusos".

El ganador del reality emitido hace 16 años por la señal América, donde ganó 100.000 dólares, recibió una puñalada en el lado derecho del pecho que le ocasionó la muerte. Si bien en un principio su auto Peugeot 206 gris que había adquirido a principios de mes no aparecía, personal policial lo encontró horas después en la calle Yapeyú entre Montevideo y De Pinedo, a unos 50 metros del asentamiento.

Según las fuentes, el vehículo estaba cerrado y estacionado correctamente, por lo que la hipótesis del robo estaba siendo casi descartada por los investigadores.