Enterate cuánto gasta por mes Marcos Di Palma: "me alcanza justito"

El ex corredor de autos Marcos Di Palma estuvo como invitado en el programa televisivo “Mauro la pura verdad” y contó cuánto dinero necesita para vivir.

Di Palma, que acompaña a Daniel Scioli y Sergio Berni, y quiere ser candidato a diputado, respondió la pregunta de Mauro Viale: “¿Con 150 lucas vivís bien vos?”.

“Con 150 lucas ($ 150.000) vivo justito. Tengo gustos muy caros”, reseñó, destaca Infofarandula.com.

Entonces, Viale le preguntó: “¿cuánto gastás?, y Di Palma giró la cabeza y le preguntó a su mujer que estaba detrás de cámaras: “¿gorda, cuánto gastamos?”. Y la mujer no le contestó. Entonces, el ex piloto comentó: “el otro día me compre el enano ese chupa tierra para limpiar la pileta y me salió $ 35.000; casi me muero. Te juro me empezó a doler (mientras se señalaba el corazón)”.

“Pero después digo: si un litro de leche vale $ 24 y un kilo de pan $ 60, entonces esto es una papa. Pero con $ 150.000, con eso si vivimos bien”.

Viale le dijo que “hoy la gente gana 11 lucas ($ 11.000 al mes)”, tras lo cual Di Palma se justificó: "pero yo te estoy hablando que a mí me gustan otras cosas, como cambiar la moto, el cuatriciclo, el auto y eso cuenta en que la gente no lo mira pero cuando lo querés cambiar es la plata que necesitás”.

Y agregó “nosotros estamos gastando entres 60 y 70.000 pesos en casa. Entre 60 y 70.000 pesos por mes para vivir en mi casa”.