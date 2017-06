Se programaron los cruces de playoffs del Torneo Argentino de clubes de básquet

Por reglamento y para emparejar las fechas en 9, se quita un partido en la #ZonaA Es el jugado de local contra el último de la tabla (Belgrano BBC). Para el cálculo:

Red Start BBC - 1° fecha

Restar: 1 punto, 54 a goles favor y 67 en contra

Juventud Unida (Quim) - 2° fecha

Restar: 2 puntos, 62 goles a favor y 54 en contra

Nicolás Avellaneda (SdE) - 4° fecha

Restar: 2 puntos, 89 goles a favor y 66 en contra

Sportivo Colón (SdE) - 8° fecha

Restar 2 puntos, 69 goles a favor y 52 en contra

Jorge Newbery (SdE) - 10° fecha

Restar: 2 puntos, 85 goles a favor y 70 en contra

Mañana domingo se reúne el comité regional en Tafi Viejo. Entre otras cosas a tratar, se programarán los cruces de playoffs.

Así quedó la tabla general:

Dos equipos tucumanos, Juventud Unida y Juan Bautista Alberdi, cuatro santiagueños, uno de Salta y otro de Jujuy pasaron a los playoffs del Campeonato Argentino de Clubes del NOA que comenzarán a disputarse el próximo fin de semana.

Al cluncluir la fase regular, se confeccionó una tabla general que dejó en el primer puesto a El Tribuno (Salta), seguido por Nicolás Avellaneda (Santiago del Estero), Jorge Newbery (Santiago del Estero), Juventud, Sportivo Colón (Santiago del Estero), Alberdi, Talleres de Perico y Red Star (Santiago del Estero).

De acuerdo a la reglamentación, cruzarán 1 (El Tribuno) vs 8 (Red Star), sábado a las 21; 2 (Nicolás Avellaneda) vs 7 (Talleres de Perico), viernes a las 22; 3 (Jorge Newbery) vs 6 (Juan Bautista Alberdi) y 4 (Juventud de Tafi Viejo) vs 8 (Sportivo Colón), sábado a las 21.

Por su ubicación final, la "Juve" cuenta con ventaja de campo y comenzará la llave de visitante, no así Alberdi, que será local en el primer juego y tanto un segundo como un eventual tercero deberá disputarlo afuera. Las eliminatorias serán al mejor de tres cotejos y los ganadores de cada una de ellas pasarán al Final Four, cuya sede se determinará por sistema de licitación.

Torneo capitalino

Esta noche se reanudará el Anual capitalino, con estos partidos. En Primera comienzan a las 21.45 y en U19, a las 20.15:

*Asociación Mitre-Tucumán BB, árbitros: Humberto Briseño -Víctor Barrionuevo y Ezequiel Aguilar-Gabriel Briseño.

*Independiente-Nicolás Avellaneda, Jorge Huacollo Francisco Galván (h) y Ángel Ibáñez-Antonio Cisneros.

*Belgrano-Talleres, Pablo Florez-Manuel Cisneros y Roberto Medina-Ángel Díaz.

*Avellaneda Central-Juventud Unida, Fausto Inochea- Santiago Luna y Javier Beltrán-Mario Dragonetti.

*Juan Bautista Alberdi-Concepción BB, Julio Allende-Luis Benedek y Facuendo Gómez-Nicolás Dorado.