¿El hijo de Gladys "La Bomba" se suma al Bailando 2017?

La inesperada baja del diputado José Ottavis abrió una vacante en el plantel de Bailando 2017 y en las últimas horas surgió la chance para que Santiago Griffo, el hijo de Gladys "La Bomba", se sume al staff de Showmatch.



Durante el debut de la cantante tucumana, el último jueves, el joven de 25 años, hijo también de el "Príncipe" Ariel, cautivó a las cámaras y a los miles de televidentes al compartir una canción en vivo junto a su madre.



Ante el despido de Ottavis, por sus constantes faltas, desde la producción de Ideas del Sur, Pablo "Chato" Prada le hizo un guiño a "Tyago".









Y el actual cantante de Tru-La-Lá no dejó pasar la chance de responderle. "Sé bailar pero bailo a mi forma, a mi manera, como me sale, en el escenario es así, no estamos contando los pasos. Me lo imagino (estar en el Bailando), sería algo muy loco, fue muy rápido todo", confesó en Tarde Xtra por C5N.

No sería extraño que esta semana, el joven heredero de "La Bomba" y el "Príncipe" se convierta en una de las nuevas figuras del Bailando 2017, como posible compañero de Barby Silenzi.