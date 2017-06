¿Qué tiene Messi en la rodilla?

Mientras Lionel Messi descansa en Ibiza, una foto compartida por un fanático generó mucha polémica en las redes sociales. Al parecer, la rodilla derecha del astro presenta un extraño aspecto, con la rótula inflamada o fuera de lugar.

Messi no dijo nada al respecto de una posible lesión. Simplemente participó del último partido de la Selección, en Australia ante Brasil, y se fue de vacaciones a Ibiza para esperar el día de su casamiento (el 30 de junio).

Leo Messi takes a picture with a fan in Ibiza



Cesc's wife, Daniella Semaan, is in the background pic.twitter.com/1iflYHWCuK