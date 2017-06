Video: "yo no fui la infiel, que hablen ellos", dijo Yanina Latorre y se largó a llorar

Tras el encándalo que involucra a su marido, Yanina Latorre decidió no dar declaraciones a los medios. De todas formas, tuvo que asistir al programa de Ángel de Brito -dónde trabaja como panelista-, y antes que termine hizo referencia al tema.

Conocida por sus picantes tuits, esta mañana la mediática se llamó al silencio y sólo publicó: "buenos días". El sitio primiciasya.com logró comunicarse con la blonda quién afirmó que "no va a hablar con nadie ni ir a ningún lado".





En "Los Ángeles de la Mañana", comentaron que antes de empezar decidieron no tocar el tema más que en una alusión que haría Yanina antes de terminar. Consultada por De Brito, la mediática contestó: "tengo una personalidad complicada y siempre suelo hablar. Cuando hago o digo algo me hago cargo y esta vez no hice nada asi que tienen que hablar los protagonistas".

"No me busquen porque no voy a hablar. Yo hablo cuando yo hago algo. Si hubiera sido la infiel me paro y hablo", continuó y rompió en llanto.

Allegados a Diego Latorre comentaron que el periodista deportivo demandará al "Topo" Rizzo -dueño del portal que publicó los chats hot- porque aseguró que "está todo armado".

Esta mañana salieron a la luz videos, fotos y conversaciones hot del ex futbolista y la vedette, Natacha Jaitt. Al parecer los habrían tomado de una tablet que le robaron a la morocha la semana pasada.