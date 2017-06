2. La jueza de Menores se desligó de las demoras en el caso de Paula

“Al no ser la instructora del hecho, no puedo saber por qué se demoró todo. Yo no investigo el hecho, sólo resuelvo”, exclamó la jueza de Menores Judith Solórzano tras la polémica que se desató por el caso de Paula Argañaraz, la joven atropellada y abandonada en la avenida Aconquija. El miércoles un adolescente de 16 años confesó que había sido el conductor, pero sólo fue trasladado al instituto Roca tres días después. La magistrada afirmó que no existen informes contra esta medida -como había dicho la defensa- y que el menor no tendrá privilegios.