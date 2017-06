Todo lo que necesitás saber del partido entre Almagro y San Martín

Por la fecha 37 de la B Nacional, San Martín visitará esta tarde a Almagro, en busca de una victoria que le permita seguir sumando, sobre todo para olvidarse lo más rápido posible del descenso.

¿Cómo llegan?

Los "Santos" cayeron en su última presentación, en La Ciudadela, ante Ferro y prácticamente se despidieron de sus chances de pelear por uno de los dos ascensos. Sin embargo, no deben descuidarse porque, a falta de 10 fechas, su continuidad en la categoría aún no está confirmada. Los tucumanos hace cuatro que no pierden como visitantes y sumaron dos victorias y dos empates en las últimas presentaciones. Hasta ahora sumaron 46 puntos y se ubican undécimos en las posiciones.



Por el lado de Almagro, que viene de ser goleado (0-3) por Chacarita, hace seis fechas que no cae como local, en las que sumó cuatro empates y dos victorias, la última por 2-0 ante Instituto. El "Tricolor" suma 49 puntos, marcha séptimo, y con una gran campaña todavía se anima a soñar.



Arbitro y hora

Pablo Giménez se encargará del arbitraje del partido, que comenzará a las 15.30, en el estadio de Almagro.



Último partido

El 13 de noviembre se cruzaron en La Ciudadela. Fue 1-1, con goles de Diego Bucci y Nicolás Arrechea.



Algunos cambios

El entrenador Diego Cagna dispuso los ingresos de Rolando Serrano, Diego Bucci, Matías García y Mauro Quiroga, en reemplazo de Esteban Goicoechea, Daniel Dip, Leonardo Acosta y Leonardo Rizo, respectivamente.



