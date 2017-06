Conocé a la tucumana de 79 años que recorrerá Sudamérica en motorhome

La aventura no conoce de límites ni edades y lo demuestra de la mejor manera Sara Vallejo, una tucumana de 79 años que emprenderá un viaje en motorhome por Sudamérica. La abuela comenzará su recorrido en Montevideo y llegará hasta Colombia y Venezuela.

Todo comenzó con una ida a Chile. "Mi hermana es arqueóloga y necesitaba hacer unos viajes con unos becarios, desde Catamarca hasta Chile y Bolivia, asi que mi madre fue la chofer", relató su hijo Fernando Korstanje a Página/12. Ya en el país vecino, Sara empezó a conocer los motorhome y a agarrarles el gustito pero había un problema: esos vehículos son complicados de ingresar al país por las trabas legales que se le imponen. Y ni eso la paró.

Luego de una charla con su nieta, la mujer se decidió. "Vendí todo para comprarlo y hacer el viaje", contó Sara. El objetivo de la travesía es recorrer Uruguay y Brasil y, al llegar a Venezuela y Colombia, bajar por el Pacífico.

Es inevitable pensar que esta idea no solo es una apuesta de tiempo, tema en el cual afirma que no tiene un plazo para cumplir, si no también de dinero. Por eso es que la abuela comenta que vendió todo lo que tenía para poder financiarse: su casa, su auto y sus pertenencias. Así es que logró comprarse el vehículo que llegará desde Houston a Montevideo a fines de julio.

Justamente por las trabas que nombrábamos antes es que el rodado no puede ingresar al país y tendrá que esperarla "del otro lado del charco": "hay que pagar un canon que estamos viendo de hacerlo para la vuelta del viaje, así puedo ingresar al país con él".

Su hijo asegura que él la acompañará "hasta que ella le agarre la mano" y después continuará el viaje. A la altura de Entre Ríos, un matrimonio amigo se le sumará: "el motorhome tiene capacidad para cuatro personas, ellos se suman y yo me bajo".

“El viaje no sé cuánto puede durar, porque no me la voy a pasar manejando. Pararé en pueblitos y estaré lo que me dé la gana”. En marzo cumple los 80 años asi que si le dan los tiempos regresará a la provincia antes de ese día para festejar junto a su familia.

Cuando vuelva "tal vez me quede en Tucumán viviendo en el motorhome o quizás lo venda y con ese dinero compre un departamento para vivir con mi hija. Se verá", explicó Sara, que está ansiosa por darle ruedo a su sueño.