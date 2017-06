Para las "directioners": vuelve Harry Styles a la Argentina pero como solista

El cantante y compositor británico Harry Styles, ex miembro de la popular banda One Direction, visitará Argentina el próximo año, en el marco de la gira "Harry Styles Live On" que lo traerá en formato solista al estadio Arena DirecTv el próximo 23 de mayo.

El recital que ofrecerá en el país se suma a 55 shows más por distintos puntos de América que fueron recientemente agregados y que conforman la segunda mitad del tour que tendrá su primer tramo con más de 25 shows agotados entre septiembre y diciembre, y que retomará, luego, en marzo de 2018 con presentaciones hasta julio, informó Télam.

Los conciertos agregados para el año próximo contarán con invitados especiales como Kacey Musgraves, en las fechas que darán en Estados Unidos y Canada; Warpaint en los países asiáticos; y el cantautor estadounidense de soul y gospel Leon Bridges en Sudamérica y México.





Styles lanzó a principios de mayo su álbum debut homónimo de diez canciones, unos meses después de que se confirmara su separación de One Direction, convirtiéndose en el segundo miembro de la banda en proyectar una carrera como solista, tras la salida de Zayn Malik.

Con sus compañeros de One Direction, Malik, Liam Payne y Louis Tomlinson, Styles publicó cuatro álbumes, el debut "Up All Night"(2011), "Take Me Home" (2012), "Midnight Memories" (2013) y "Four" (2014), y en formato cuarteto -ya sin Malik-, el último antes de tomarse un tiempo indefinido, "Made in the AM", de 2015.