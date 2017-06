Según Peña, la economía argentina está creciendo y la inflación seguirá bajando

BUENOS AIRES.- El jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, aseguró hoy que la economía argentina está creciendo, que este año se tendrá la inflación más baja desde 2009 y defendió la decisión del Gobierno de que "el Estado pida plata prestada", mientras trabaja para reducir el déficit.

Peña se refirió a la marcha de la economía en los últimos meses en una columna que publicó este sábado en el blog Puntoseguido, donde señaló: "los números oficiales del Indec, la AFIP y el Ministerio de Hacienda, lo primero que podemos decir es que Argentina está creciendo y que tenemos buenas razones para pensar que va a seguir por este camino en lo que queda del año".

Peña proclamó en el Congreso que el país salió de la recesión.



En esa línea, detalló los puntos que indican que “la economía de a poco se va pareciendo a la economía que soñamos". "Este año vamos a tener la inflación más baja desde 2009, y la inflación interanual del mes que viene (julio) va a estar alrededor del 21%".

"No nos conformamos con esto, vamos a seguir trabajando para alcanzar la meta comprometida de llegar a una inflación de un dígito en 2019", acotó Peña.

También reconoció que hay que se debe bajar gradualmente el déficit, que “todavía es muy alto y esperamos bajar un poco cada año", según las metas del Ministerio de Hacienda. "Mientras bajamos el déficit, creemos que la mejor manera de compensar la diferencia es que el Estado pida plata prestada", señaló Peña.

Marcos Peña, duro contra Kicillof.



"Otras opciones serían emitir pesos (que generan inflación), hacer una reducción del gasto o subir los impuestos. Estas opciones hoy nos parecen peores", señaló el funcionario. "Por eso elegimos financiarnos con dinero prestado, sabiendo que tiene que ser una solución transitoria. También hay que tener en cuenta que U$S 3 de U$S 4 que pedimos prestados en este año y medio fueron para pagar deudas anteriores, no nuevas. Y que el endeudamiento es a las tasas más bajas de la historia y que las vamos a seguir bajando", añadió.

En ese marco, destacó que la economía está en su cuarto trimestre consecutivo de crecimiento, basándose en los datos del Indec.

“Hace nueve meses que crece el empleo y podemos decir con confianza que ya hay más empleos formales que cuando llegamos al Gobierno”, expresó.

Consultora privada

Por su parte, la consultora Economía y Regiones indicó hoy que la inflación mensual bajará en junio y se ubicará por debajo de un 1% debido a que el Banco Central (BCRA) y su política monetaria "han vuelto por el camino que se necesita”. Además, señaló que para alcanzar esa meta la entidad debe "seguir con la política monetaria contractiva".

Según el diagnóstico de la firma privada, el BCRA ha vuelto por el camino que se necesita para bajar la inflación y continuar con el proceso desinflacionario, lo que permitirá que la inflación mensual de junio se ubique por debajo de un 1% y que haya chances de acercarse o incluso cumplir la meta de inflación.